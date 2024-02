Napoli, ufficiale la nuova svolta in panchina: via Mazzarri, arriva Calzona. Adl: "Walter resterà nei nostri cuori"

Alla fine la nuova svolta in panchina è arrivata. Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il club partenopeo cambia per la terza volta la guida tecnica. L'ultima volta era accaduto nella stagione 1997-1998 (quando i tecnici furono addirittura quattro), quella della retrocessione dalla A alla B.

L'annuncio ufficiale è arrivato con il tradizionale tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis, che ha ringraziato Walter Mazzarri, che solo qualche ora prima aveva diretto l'allenamento a Castel Volturno, e dato il bentornato al tecnico calabrese, già in azzurro come vice di Maurizio Sarri e come collaboratore di Luciano Spalletti.

"Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti", ha scritto il patron azzurro su X.

Calzona, dunque, sarà già in panchina mercoledì sera allo stadio Maradona per l'attesissima sfida di Champions League contro il Barcellona.