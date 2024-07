Il calendario completo delle amichevoli estive del Napoli: date e orari dei match

Il Napoli ha diffuso il calendario ufficiale completo delle amichevoli estive che gli azzurri disputeranno prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro.

Le date e gli orari del match:

PARTITA DATA LOCALITA’ Napoli-ASD Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena Napoli-Mantova 20/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena Napoli-Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini Napoli-Brest 31/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini Napoli-Girona 03/08/2024 h 18:30 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini

I tagliandi per assistere alle prime due amichevoli contro Anaune Val di Non e Mantova, in programma a Dimaro, sono già in vendita.

Quelli per gli incontri in programma a Castel di Sangro saranno, invece, in vendita a partire da martedì 16 luglio su Ticketone.

I prezzi per le partite contro Adana Demirspor, Brest e Girona saranno i seguenti: