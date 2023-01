Turris, Miceli e Maldonado sono biancorossi. Ardizzone va al Lecco, Aquino torna alla Sampdoria

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Due nuovi rinforzi per Gaetano Fontana. La Turris, con comunicazioni ufficiali, ha annunciato i tesseramenti di Mirko Miceli e Luis Maldonado. Il primo va a rinforzare la difesa e torna a vestire una maglia campana dopo l'esperienza con l'Avellino, il secondo prende il posto di Ardizzone e potenzia la mediana: "La S.S. Turris Calcio rende noto di aver acquistato il difensore Mirko Miceli a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla. La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo il centrocampista Luis Maldonado dalla società Calcio Lecco 1912. Al contempo è stato ceduto, a titolo temporaneo, il centrocampista Francesco Ardizzone al club lecchese". Intanto Luigi Aquino torna alla Sampdoria.

Queste le parole rilasciate da Miceli: "La Turris mi ha cercato con più insistenza rispetto ad altre squadre. Arrivo in una formazione forte, questa sfida mi ha affascinato fin da subito. Spero di rendere felici i tifosi della Turris. Voglio dare una mano alla squadra per venire fuori da una situazione un po’ delicata. Speriamo di renderli orgogliosi di noi".

Prime parole anche per Maldonado: "Sono molto contento di essere qui a Torre del Greco. Appena ho ricevuto la chiamata del direttore non ho esitato un attimo nell’accettare. Ad inizio stagione avevo fatto la scelta di avvicinarmi a casa in quanto era nato mio figlio, ma il sogno era un giorno poter tornare a giocare al Sud. Appena si è palesata questa possibilità, l’abbiamo colta al volo. L’obiettivo è fare un buon girone di ritorno anche grazie al sostegno dei nostri tifosi".