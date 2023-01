La Turris lavora sul mercato, attese novità nelle prossime ore: Miceli per la firma, asse con il Lecco

Il giusto atteggiamento alla prima di Gaetano Fontana in panchina. Il derby dello Stadio Liguori si chiude con un pareggio, la Turris gioca bene e impatta sulla solida Juve Stabia. L’approvazione del pubblico al termine della partita conferma la buona prova dei Corallini. Il lavoro sul campo però prosegue, la squadra deve risalire la classifica dopo una prima parte di stagione non esaltante. E i primi segnali, con la nuova guida tecnica, sono incoraggianti. La società, al contempo, lavora per impreziosire l’organico in vista del rush delle prossime settimane. Il primo colpo si registra in difesa, con Mirko Miceli pronto a firmare il nuovo contratto col team di Torre del Greco. Il difensore, in uscita dalla Virtus Francavilla, nelle prossime ore si tingerà di biancorosso. Superata la concorrenza di altre compagini di Serie C, Fontana potrà contare su un altro elemento d’esperienza per la retroguardia. In via di definizione, inoltre, lo scambio con il Lecco: in Campania è pronto ad approdare il centrocampista Luis Maldonado, mentre per Francesco Ardizzone ci sarà il percorso inverso. Il classe 1992, arrivato in estate dal Cesena, non ha lasciato il segno - anche a causa di problemi fisici - e punta a riscattarsi altrove.