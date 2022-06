La Turris va alla ricerca dei rinforzi: radar puntati su Maniero dell'Avellino

Replicare una trattativa in stile Emanuele Santaniello. Il passaggio dall'Avellino alla Turris è stato benefico per l'attaccante, tra i protagonisti dell'ultima stagione disputata dai Corallini. Nonostante qualche stop di troppo, il centravanti di Napoli ha contribuito all'ottima annata della squadra di Bruno Caneo. I biancorossi, attualmente guidati dal nuovo volto Massimiliano Canzi, stanno sondando il terreno per rinvigorire e migliorare la rosa. La società è intenzionata ad alzare l'asticella e la sessione estiva di calciomercato rappresenterà la giusta occasione per rinforzare il gruppo. Il nome più recente affiancato all'ambiente è quello di Riccardo Maniero, prima punta in forza agli irpini. Dopo un buon rendimento, malgrado gli infortuni, il goleador partenopeo potrebbe lasciare i Lupi: anche l'agente del giocatore, attraverso un'intervista rilasciata ai media locali, ha confermato la possibilità dell'addio. Il classe 1987 è in scadenza di contratto a giugno 2023, l'Avellino - che ha cambiato guida in panchina - riflette sul rinnovo. Una situazione che favorirebbe, dunque, l'ingresso della Turris in scena: il club corallino vuole potenziare il parco avanzato e il profilo di Maniero stuzzica la dirigenza.