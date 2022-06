Turris - Maniero e non solo dall'Avellino: piace anche Silvestri

Serie C Girone C

Un asse di mercato che potrebbe diventare presto rovente. Dopo l'ufficializzazione di Massimiliano Canzi come nuovo allenatore, la Turris è pronta a gettarsi sul mercato - prima dell'apertura di luglio - per rinforzare l'organico. E il filo diretto con l'Avellino sarebbe tutt'altro che illusorio. L'operazione della scorsa estate relativa a Santaniello testimonia l'ottimo rapporto tra le due società campane. Nelle idee biancorosse, nel contempo, sono finiti due componenti dell'attuale rosa biancoverde. Il primo è Riccardo Maniero, in scadenza di contratto a giugno 2023. In una recente intervista, l'agente del giocatore ha confermato la priorità irpina: tuttavia, senza rinnovo si potrebbe procedere a lavorare per una nuova avventura sportiva. Il secondo nome porta al difensore Luigi Silvestri. Il centrale, legato al sodalizio della famiglia D'Agostino fino al 2024, piace a diversi club di terza serie. Anche la Turris è sulle tracce del difensore di Palermo, reduce da una stagione importante e da leader dello spogliatoio. I Corallini, dal canto loro, devono rinvigorire il reparto arretrato: il profilo del classe 1993 stuzzica la dirigenza di Torre del Greco.