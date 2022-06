Turris, Franco al passo d'addio: il centrocampista è vicino alla firma con l'Avellino

Un contratto in scadenza a fine giugno, le possibilità di un prolungamento sono pari allo zero e una nuova avventura è alle porte. Daniele Franco, centrocampista della Turris, non resterà a Torre del Greco. La trattativa con l'Avellino procede spedita e già nelle prossime ore è prevista la fumata bianca per il passaggio definitivo. Affare di mercato avviato già in inverno, a gennaio i biancoverdi hanno bussato alla porta dei Corallini: la volontà delle parti, però, era quella di continuare assieme. Nelle ultime settimane, gli irpini sono tornati alla carica e sono prossimi a chiudere l'operazione. Il calciatore, che in stagione ha collezionato 5 assist e 2 gol in 30 apparizioni in campionato, ha confermato i dialoghi con i Lupi in una recente intervista ai media locali. A breve, dunque, la firma a parametro zero per il classe 1994.