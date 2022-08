Calciomercato Turris - Preso un difensore in prestito dal Cagliari

Serie C Girone C

Una lunga trattativa che si chiude con la fumata bianca. Dopo settimane di lavoro, la Turris si assicura - in prestito fino al termine del campionato - le prestazioni di Salvatore Boccia. Il calciatore arriva dal Cagliari che detiene ancora la proprietà del cartellino. Questo l'annuncio dei biancorossi attraverso i canali ufficiali:

"S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Boccia, che arriva dal Cagliari Calcio con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso.

Classe 2001, origini sarde, Boccia è un difensore centrale tra i prospetti più interessanti nel suo ruolo, impiegato nel corso della sua giovane carriera anche come esterno basso o braccetto in una retroguardia a tre.

Perno ed anche capitano della Primavera del Cagliari (con cui ha collezionato 76 presenze ed 1 gol), era stato aggregato alla prima squadra per allenamenti e gare ufficiali già prima della stagione 2021-22 trascorsa in prestito all’Olbia in serie C (20 presenze di cui 2 nei playoff) agli ordini di mister Canzi, suo allenatore già nelle giovanili rossoblù.

Al rientro dal prestito, il rinnovo fino al 2025 con il Cagliari che lo ha riaggregato alla prima squadra fino alla convocazione per le gare contro Como e Cittadella, valide per le prime due giornate del campionato di serie B 2022-23".