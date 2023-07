Nuovo tassello per la porta del Portici: c'è la firma di De Luca

Il Portici si appresta a vivere una nuova stagione in Serie D. Dopo l'ingresso della Casa Reale Holding in società, il club azzurro ha dato il via ai movimenti per quanto concerne l'ambito tecnico. Affidata la panchina a mister Teore Grimaldi, la proprietà ha iniziato a ufficializzare anche i primi colpi in entrata. All'arrivo dell'attaccante Ivan Squerzanti è seguita subito la seconda ufficialità: il team napoletano ha raggiunto l'accordo con Aniello De Luca. Si tratta di un rinforzo tra i pali per il Portici, il portiere classe 2003 è reduce dall'esperienza con il Cos Sarrabus Ogliastra. 27 le presenze nella scorsa annata per l'estremo difensore che ha vestito altresì le maglie di Gladiator e Triestina totalizzando ben 55 presenze nella quarta serie nazionale.