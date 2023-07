Calciomercato Serie D - Nuovo tassello per il Portici: firma il portiere De Luca. Capitan Cozzolino saluta la Palmese

Il Portici si appresta a vivere una nuova stagione in Serie D. Dopo l'ingresso della Casa Reale Holding in società, il club azzurro ha dato il via ai movimenti per quanto concerne l'ambito tecnico. Affidata la panchina a mister Teore Grimaldi, la proprietà ha iniziato a ufficializzare anche i primi colpi in entrata. All'arrivo dell'attaccante Ivan Squerzanti è seguita subito la seconda ufficialità: il team napoletano ha raggiunto l'accordo con Aniello De Luca. Si tratta di un rinforzo tra i pali per il Portici, il portiere classe 2003 è reduce dall'esperienza con il Cos Sarrabus Ogliastra. 27 le presenze nella scorsa annata per l'estremo difensore che ha vestito altresì le maglie di Gladiator e Triestina totalizzando ben 55 presenze nella quarta serie nazionale.

Stefano Cozzolino saluta la Palmese. Dopo quattro stagioni, 107 partite e 18 gol, il capitano si separa dalla casacca rossonera: "Purtroppo è arrivato il momento dei saluti, un momento molto difficile per me. Una scelta dura che pesa ma che andava presa. Ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia, ormai diventata la mia seconda pelle. Resterà un ricordo indelebile la conquista della Serie D, da Capitano, una vittoria che mancava da troppo tempo. Spero di essere stato all’altezza della situazione e di lasciare un buon ricordo. Grazie a tutte quelle persone che mi hanno voluto davvero bene e apprezzato prima come uomo e poi come calciatore".