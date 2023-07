Portici, un difensore torna a vestire la maglia azzurra

Un ritorno nello scacchiere del Portici, Teore Grimaldi abbraccia il suo nuovo terzino. Il club della Casa Reale Holding SpA, con un comunicato ufficiale, annuncia l'accordo con il calciatore Pio Schiavi. Il difensore classe 1998, reduce dalla parentesi con il Real Aversa con cui ha collezionato 31 presenze e 2 reti, va a rinforzare il reparto arretrato della squadra azzurra. Il ventiquattrenne ha un curriculum importante dalla sua, non solo esperienze in Serie D: Schiavi infatti ha vestito le maglie di Imolese e Juve Stabia, esordendo in Serie C e collezionando in totale 18 apparizioni. Cresciuto nel Napoli Primavera - 64 gettoni e 2 gol - il laterale ha debuttato anche in Uefa Youth League, andando a segno una volta in undici partite disputate. In passato ha indossato la divisa del Portici, nella stagione 2020/21.