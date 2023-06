Palmese, si valuta il futuro di Puntoriere: Casertana e altre tre squadre campane interessate all'attaccante

La stagione della Palmese non è passata inosservata. Il gruppo di Mario Pietropinto, da neopromossa in Serie D, è stata la sorpresa del Girone G, esprimendo un buon calcio e andando vicina all’accesso ai playoff. Obiettivo sfumato in volata, ma il club rossonero ha messo in mostra calciatori di grande qualità. Un mix di giovani e più esperti, capaci di regalare un’annata oltre le aspettative, valorizzati altresì dal lavoro meticoloso di tutti i componenti della squadra. Anche Marco Puntoriere, che ha aperto il valzer del calciomercato della scorsa estate, è stato tra i volti più importanti della cavalcata della Palmese. L’ex Nardò, classe 1991, ha disputato 30 partite stagionali tra campionato e Coppa di categoria, segnando 7 reti e mettendo la sua firma in 3 azioni poi finalizzate dai compagni. In questi giorni si discute il futuro del centravanti di Reggio Calabria: secondo quanto raccolto, c’è la fila delle pretendenti interessate al cartellino. Il giocatore però valuterà prima la sua posizione con i rossoneri e poi prenderà in esame le varie offerte. La Casertana è tra le big che si sono fatte avanti per Puntoriere. In Campania ci sono da registrare inoltre altre tre compagini: Portici, Angri e Gladiator hanno chiesto informazioni. Prossime giornate dunque decisive per capire dove giocherà l’attaccante.