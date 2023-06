La Palmese mette in vetrina Galdean: stagione da top, tante big sul centrocampista

Stagione chiusa, ma si pensa già al futuro. La Palmese, reduce da un grande campionato terminato con il sogno playoff sfumato, è stata tra le rivelazioni del Girone G di Serie D. Da neopromossa, la squadra di Pietro Pietropinto ha illuminato il teatro nazionale a suon di prove importanti e di risultati utili. Un gioco divertente, un’identità definita e la capacità di andare a fronteggiare qualsiasi avversario. Oasi felice quella rossonera che ha permesso ai calciatori di potersi esprimere ad alti livelli. L’annata andata in archivio è stata la vetrina non solo per il collettivo di Palma Campania, bensì chance ideale per mettersi in mostra in termini di individualità. Uno dei pilastri nell’organico di mister Pietropinto è stato Marian Galdean: il mediano classe 1989, arrivato sul suolo napoletano dopo l’esperienza maturata a Brindisi, si è ritagliato notevole spazio nel cuore del campo. E il bottino nella competizione dilettantistica non è passato inosservato: otto reti e nove azioni in cui ha partecipato al gol in trentaquattro presenze. Numeri strepitosi per il centrocampista, specialista soprattutto sui calci piazzati. Proprio le palle inattive sono state il suo punto di forza: cinque rigori segnati, due punizioni magistralmente calciate e tanta qualità nelle conclusioni dalla distanza. Le prestazioni del trentatreenne hanno attirato l’attenzione dei top team della Serie D: secondo quanto raccolto, infatti, non mancano le pretendenti per assicurarsi il cartellino del calciatore. Società ambiziose e pronte al salto di categoria hanno messo il metronomo di Bucarest nel mirino, le richieste sono tante ma bisognerà attendere per conoscere il futuro di Galdean.