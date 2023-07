Calciomercato Serie D - Doppio annuncio per la Palmese, pioggia di conferme per l'Ischia

Doppia ufficialità per la Palmese. La squadra ereditata da Savio Sarnataro, pronta ad affrontare il secondo percorso consecutivo in Serie D, comunica la permanenza di altri due calciatori. Il centrocampista Giulio Fusco, in rossonero dall'estate del 2021, e l'esterno Michele Silvestro, arrivato al Comunale lo scorso gennaio, continueranno a difendere i colori del team di Palma Campania. Nel pomeriggio, invece, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione da parte dell'Ischia di Pino Taglialatela. Alla presenza del direttore sportivo Mario Lubrano, sono stati annunciati i profili confermati in organico: Davide Trofa, Filippo Florio, Pasquale Chiariello, Giovanni Mattera, Giò Cibelli, Luigi Buono, Gabriele Pastore e gli under Mirko Gemito, Matteo Arcamone, Alessandro Patalano e Giovanni Vito Ballirano.