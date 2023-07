Calciomercato Serie D - L'Ischia ufficializza Giacomarro e Castagna, Carotenuto e De Sio alla Palmese. Tre annunci per il Portici

Ventidue gol in quaranta presenze, goleador nella fantastica annata promozione del San Marzano. Per Luigi Castagna però è arrivata la separazione dal club blaugrana negli scorsi giorni. L’ipotesi ritorno in Eccellenza è stata subito accantonata perché l’altra neopromossa, l’Ischia di Pino Taglialatela, ha anticipato la concorrenza e si è assicurata le prestazioni del bomber isolano. Si tratta di un gradito ritorno in casa gialloblù, l’attaccante classe 1997 si è legato nuovamente al sodalizio del Mazzella: “Ritorno nella mia isola con grande entusiasmo, non vedo l’ora di cominciare il ritiro e dare il mio contributo alla causa gialloblù”, l’Ischia infatti ha battuto le altre squadre interessate, tra cui la Puteolana. E il ventiseienne, che ha ritrovato la brigata di Enrico Buonocore, sarà a disposizione già domani nel ritiro di Palomonte. Intanto, il direttore sportivo Mario Lubrano ha portato avanti un’altra trattativa, chiusa con l’ufficialità: si tratta di Dario Giacomarro, centrocampista ventottenne, originario di Palermo e reduce dall’esperienza con la Nocerina.

Doppio rinforzo altresì per la Palmese di Savio Sarnataro che, dopo aver salutato Fabio Laringe, ha potenziato l’organico con l’innesto di Giulio Carotenuto. Cresciuto e consolidatosi con le maglie di Cavese e Paganese, il duttile venticinquenne si è messo in mostra con le casacche di Portici e Sorrento. I rossoneri hanno definito pure l’approdo di Rosario De Sio, passato dal vivaio della Salernitana. Nel suo curriculum parentesi con Gelbison, Polisportiva Santa Maria, Scafatese e Agropoli. Il Portici ha ufficializzato i mediani Alessandro Caruso e Salvatore Longobardi. L’ultimo acquisto in ordine cronologico è stato il giovanissimo difensore Paolo Franzese, proveniente dalla Cavese: operazione chiusa con la formula del prestito.