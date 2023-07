Colpo Turris, arriva un bomber dalla Serie D: De Felice firma un biennale con opzione

Un bomber per la nuova Turris di Bruno Caneo. Francesco De Felice, protagonista di una grande stagione con la Paganese e autore di 19 gol con 5 assist in 35 presenze, è un nuovo giocatore dei Corallini. Il club di Torre del Greco ha battuto la concorrenza e si è assicurato le prestazioni del classe ’96. L’attaccante ha sottoscritto un contratto fino al 2025 con opzione per la stagione successiva. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, De Felice ha vestito in passato le maglie di Sicula Leonzio, Acireale e Trapani. Queste le sue prime parole: “Sono contentissimo della fiducia che fin da subito ha riposto in me la Turris nella persona del direttore Primicile. Prendere un ragazzo dalla serie D è sempre una scommessa per un club di Lega Pro. Voglio ripagare tutto questo lavorando sodo in ogni allenamento e dando tutto me stesso in partita per dare sempre il mio contributo alla squadra”.