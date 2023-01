Calciomercato Serie C - Un difensore lascia la Turris e va alla Virtus Entella, il Giugliano acquista un portiere

Serie C Girone C

Ultimi giorni disponibili per i movimenti di mercato, in casa Turris si registra la cessione di Claudio Manzi. Il difensore, dopo il mancato accordo per il rinnovo, è stato ceduto dal club: è ufficiale il trasferimento alla Virtus Entella. Questa la nota: "La S.S. Turris Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Claudio Manzi alla Virtus Entella". Per il Giugliano, invece, c'è un nuovo volto nella batteria dei portieri, acquistato il giovane Christos Siamatas: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, portiere classe 2003, Christos Siamatas".