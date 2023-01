Calciomercato Serie C - La Turris si assicura Guida, risoluzione in casa Giugliano

Serie C Girone C

Un nuovo profilo offensivo per Gaetano Fontana, la Turris chiude l'affare col Taranto e si assicura le prestazioni di Michele Guida. Il calciatore arriva in prestito sul suolo corallino: "La S.S. Turris Calcio rende noto di aver acquistato l’attaccante Michele Guida a titolo temporaneo dal Taranto". Ecco le prime dichiarazioni rilasciate dal nuovo acquisto: "Il mio arrivo qui è stato voluto fortemente dal direttore. Ho visto la Turris come un’opportunità, qui ci sono calciatori forti per la categoria. Ai tifosi corallini prometto di lottare fino all’ultima goccia di sudore". Il Giugliano invece saluta Giovanni Kyeremateng: raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale.