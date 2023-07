La Turris annuncia un laterale e ufficializza l'addio di Longo. Ancora Sorrento per Scala, definito lo staff per la Juve Stabia

Serie C Girone C

Ufficiale una doppia operazione di mercato per la Turris. Il club corallino ha annunciato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Longo all’Albinoleffe. Tesserato il laterale destro Gianluca Cum che firma un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. Cum nasce calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese. Nella stagione 2021/22 ha vestito la maglia della Sambenedettese. L’ultima stagione ha militato tra le fila della F.C. Matera in serie D totalizzando 30 presenze stagionale con 2 gol: “Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Sono molto felice ed entusiasta per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi e traguardi in campo”.

Salvatore Pio Scala resta al Sorrento. Il calciatore, nato a San Giorgio a Cremano il 7 marzo 2002, sigla un accordo fino al 2026. Duttile centrocampista con precedenti esperienze a Portici in D, è sbarcato a Sorrento la scorsa estate e nella stagione della promozione in C ha collezionato 29 presenze mettendo a segno ben cinque reti. La Juve Stabia comunica la composizione del nuovo staff tecnico che affiancherà mister Guido Pagliuca per la stagione 2023/2024: Nazzareno Tarantino sarà l’allenatore in seconda, mentre il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Raffaele La Penna. Amedeo Petrazzuolo sarà il preparatore dei portieri.