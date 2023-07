Serie C - Turris tra Caneo e l'ipotesi Franco, Vitale è del Sorrento. Biasiol-Giugliano addio, Juve Stabia in chiusura per Romeo

La Turris accelera e programma la prossima annata sportiva. Dato il via alla campagna abbonamenti, nell’ambiente corallino si lavora per l’avvicendamento in panchina. Il futuro di Gaetano Fontana infatti sarà distante da Torre del Greco, le parti - archiviata l’impresa salvezza della scorsa stagione - hanno deciso di non proseguire assieme l’avventura. Persiste la distanza per la risoluzione contrattuale, l’ipotesi più gettonata è l’esonero del tecnico che resterà legato al club da un contratto fino al prossimo giugno. Intanto si avvicina a grandi passi Bruno Caneo, candidato numero uno per ereditare la panchina del Liguori. Dal ritorno del tecnico di Alghero a quello di Daniele Franco: il centrocampista, ai margini del progetto Avellino, potrebbe tornare ad indossare la casacca rosso corallo. Sul play però è forte l’interesse di altre squadre, con Foggia, Catania e Mantova alla finestra. Intanto, la parentesi campana di Vito Leonetti è terminata da una settimana con la scadenza naturale del contratto. Oltre al Crotone, anche Virtus Entella e Cesena hanno chiesto informazioni: tuttavia, l’Audace Cerignola nelle ultime ore ha avviato una trattativa e vicina ad assicurarsene le prestazioni.

Acquisto in mediana per il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Il club rossonero ha ingaggiato Gaetano Vitale in prestito dal Monopoli. Nato a Castellammare il 4 agosto del 2001, il centrocampista è già stato in forza ai rossoneri dal 2018 al 2020 in Serie D (61 presenze totali con cinque reti). Successivamente, ha esordito in C con il Foggia per poi trasferirsi - sempre tra i professionisti - prima al Seregno e successivamente al Gubbio. Negli ultimi tre campionati di Lega Pro, Vitale ha collezionato 90 presenze mettendo anche a referto tre gol. Per il Giugliano invece potrebbe concretizzarsi la separazione da Eric Biasiol, difensore protagonista nell’anno della promozione e nel campionato dei Tigrotti al ritorno tra i professionisti. Dopo aver salutato Daniele Altobelli, la Juve Stabia - che ieri ha presentato mister Pagliuca e ha definito i dettagli del ritiro - è vicina all’esterno Federico Romeo, accordo sulla base di un biennale.