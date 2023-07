Calciomercato Serie C - Turris, firmano Esempio e Burgio. Il Sorrento rinnova con Badje e punta un difensore d'esperienza

Un nuovo centrocampista per Bruno Caneo. La Turris ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, di Riccardo Burgio. Il classe 2001 di Magenta, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. Fumata bianca anche per il ritorno di Stefano Esempio che firma un contratto annuale. Intanto, il club di Torre del Greco prepara anche un altro colpo: è in arrivo Alessio Maestrelli, scuola Frosinone, per rinforzare il reparto arretrato dei Corallini. La Turris resta comunque vigile sul mercato e aspetta di affondare per il rientro al Liguori di Daniele Franco. In attacco stretta per l’ex Imolese, Gianluca D’Auria, mentre non è tramontata la pista che porta a Francesco De Felice, ex bomber della Paganese e seguito da tante squadre.

Un’ufficialità anche in casa Sorrento, conferma per uno dei protagonisti del traguardo promozione. Come annunciato dai costieri, Ismaila Badje - attaccante nato in Gambia il 26 gennaio 2001 - si lega ai rossoneri con un contratto biennale con opzione fino al 2026. Arrivato in rossonero a dicembre 2022, Badje ha messo insieme 16 presenze e due reti nella seconda parte della stagione che ha portato il Sorrento tra i professionisti. La società lavora anche al rinforzo in difesa, si accelera per Edoardo Blondett. Nelle prossime ore potrebbe arrivare altresì la nota per il rinnovo di Marco Cuccurullo.