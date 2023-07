Calciomercato Serie C - La Juve Stabia annuncia Piscopo, Del Sorbo e Fusco restano al Sorrento. Il Giugliano pesca dall'Atalanta

Serie C Girone C

Un attaccante per la Juve Stabia di Guido Pagliuca. Il club gialloblè ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Kevin Piscopo, calciatore svincolatosi dopo la parentesi con il Pordenone. Il classe 1998, nativo di Vercelli, è cresciuto calcisticamente nel Genoa e ha vestito, tra le altre, le maglie del Montecatini, della Carrarese, dell’Empoli, della Spal e del Renate. Il venticinquenne, reduce da 39 partite disputate lo scorso anno, ha firmato fino al 30 giugno 2025. Il Giugliano, con un comunicato ufficiale, ha definito l’innesto in prestito di Davide Stabile, attaccante classe 2004 e di proprietà dell’Atalanta.

Altre due conferme nel roster di Vincenzo Maiuri. Il Sorrento si è assicurato le prestazioni sportive del portiere Ludovico Del Sorbo con un contratto di addestramento tecnico. Nato a Castellammare di Stabia il 13 agosto del 2004, Del Sorbo è arrivato sulla costa nel 2021 ed in due stagioni ha totalizzato 58 presenze in rossonero. Titolare nell’annata che ha portato il club tra i professionisti, l’estremo difensore si è meritato anche la convocazione per la Viareggio Cup, disputata da protagonista con 5 presenze all’attivo. In difesa c’è il rinnovo di Francesco Fusco fino al 2025. Il classe 1999 ha già disputato due stagioni nel Sorrento, entrambe con mister Maiuri in panchina nel 2019/2020 e nel 2022/2023. Nell’anno della promozione in C ha totalizzato 34 presenze (e due reti) in campionato. Per lui è la seconda esperienza tra i professionisti dopo quella con il Monopoli nel 2020/2021.