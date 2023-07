Calciomercato Serie C - Juve Stabia, Barosi saluta e va all'Ascoli. La Turris si assicura Maestrelli

Serie C Girone C

Una stagione da protagonista, in un percorso altalenante per la squadra. Davide Barosi è stato tra le note più liete dell'ultima annata della Juve Stabia: 36 presenze complessive, 3240' in campo e 14 partite senza subire gol. Il classe 2000 di Asola, cercato anche dall'Udinese nelle scorse settimane, lascia Castellammare e si trasferisce all'Ascoli. È ufficiale il passaggio dell'ex Grosseto che accetta la chiamata dalla Serie B. Come annunciato dalle Vespe, l'affare si chiude a titolo definitivo. Barosi firma un contratto quadriennale.

La Turris si assicura le prestazioni di Alessio Maestrelli. Il difensore arriva in Campania a titolo definitivo dal Frosinone e sigla un biennale con opzione con di rinnovo. Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto: “Sono felice di aver sposato un progetto serio con una società seria come la Turris. Darò tutto me stesso per questa maglia provando a migliorarmi sempre in ogni allenamento. Voglio ripagare la fiducia della società che ha investito su di me ed anche del mister che mi ha voluto a Torre del Greco. Non vedo l’ora di iniziare. Dobbiamo fare il meglio per portare più gente possibile allo stadio cercando di creare il giusto entusiasmo. Un abbraccio a tutti i tifosi corallini”.