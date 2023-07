La Juve Stabia ritrova Bachini e chiude per Marranzino del Napoli. Biennale per Yabre con il Giugliano, tre test in programma per la Turris

Serie C Girone C

Quinto giorno di preparazione per la Juve Stabia, agli ordini di Guido Pagliuca, nel ritiro di Alfedena. La squadra gialloblè prosegue nel lavoro sul campo, mentre la dirigenza continua ad operare sul mercato per rinforzare l’organico. Dalla Lucchese, a titolo definitivo, è arrivato Matteo Bachini. Il classe ’95, che ha sottoscritto un biennale, dunque fino al 2025, è tornato a Castellammare dopo l’esperienza vissuta nell’annata 2017/18. Cresciuto nell’Empoli, il difensore ha indossato altresì le casacche di Tuttocuoio, Piacenza, Spezia, Arzignano, Sicula Leonzio e Vibonese. Prestito annuale invece per l’attaccante Pasquale Marranzino, preso dal Napoli: l’operazione riguardante il calciatore, reduce anche da alcuni giorni a Dimaro con la formazione azzurra, ha consolidato il rapporto tra club.

Dalla Spal al Giugliano, è il percorso fatto da Moustapha Yabre: il difensore, prodotto della cantera estense e del Pordenone, ha affrontato altre esperienze con Cesena, Fiorenzuola e Recanatese. Ora l’occasione in Campania, con i gialloblù ha firmato un accordo su base biennale. Intanto, dopo otto giorni, l’impegno dei Tigrotti sul rettangolo verde va avanti, sotto le indicazioni di Raffaele Di Napoli e del suo staff.

La Turris, come le altre compagini, sta vivendo la fase più importante della preparazione. Domani per i Corallini c’è in programma il primo test stagionale, allo Stadio Guido Basile di Montella. Si partirà con un allenamento congiunto con l’Equipe Campania alle 17.30. Allo stesso orario è stato fissata la sgambatura con il Montella Calcio, in agenda il 30 luglio. Il 4 agosto ci sarà una partita a ranghi misti alle ore 9.30.

Il Sorrento ha definito la trattativa per l’acquisto di Riccardo Martignago fino al giugno 2025. Nato a Montebelluna, il classe 1991 è un attaccante di movimento che vanta 268 presenze nei campionati professionistici, tenendo conto anche delle 15 apparizioni in Serie B con il Cittadella. In Lega Pro ha realizzato 42 reti vestendo, tra le altre, le maglie di Catanzaro, Latina e Teramo. Proveniente dall’Alessandria, dove lo scorso anno ha totalizzato 28 presenze e 5 gol, Martignago è già in ritiro a Roccaporena con i suoi nuovi compagni.