Biasiol e Gladestony, Giugliano al lavoro: attesa per il futuro del difensore, il brasiliano ha stregato la Serie C

Tempo di bilanci dopo la prima stagione al ritorno tra i professionisti. Un’annata più che positiva per il Giugliano del presidente Mazzamauro: pur giocando perennemente in trasferta, la squadra gialloblù ha sempre offerto spunti interessanti. Ben costruita dal direttore sportivo Amodio e gestita in maniera meticolosa da mister Di Napoli - entrambi si sono assicurati la permanenza futura - la compagine napoletana ha sfiorato i playoff nel Girone C di Serie C. Un obiettivo svanito all’ultima giornata e che ha privato meritatamente il gruppo di tagliare un traguardo importante. La società, anche in attesa degli ultimi lavori allo Stadio De Cristofaro per il ritorno a casa, è al lavoro in vista del prossimo campionato. Sarà un’estate dalle porte girevoli, con nuovi arrivi in programma per rinforzare l’organico e con altri che cercheranno nuove sistemazioni alla ricerca di continuità. Tra i pilastri difensivi dei Tigrotti c’è Eric Biasiol, classe 1997 e con 32 presenze collezionate. Nonostante qualche partita saltata per squalifica o per piccoli fastidi fisici, il centrale croato ha comunque totalizzato 2.325’ in campo: un ottimo minutaggio per l’ex Forlì che ha chiuso la sua seconda stagione in Campania. Il contratto dice scadenza giugno 2024, nei prossimi giorni però dovrebbe esserci in programma un incontro tra il calciatore e la dirigenza per discutere del futuro. Dal mercato intanto non mancano le richieste per Gladestony, faro del centrocampo e autore di 6 reti e 2 assist in 33 apparizioni. Qualità e prestazioni che hanno acceso gli interessi di diverse contendenti, ma il Giugliano proverà a trattenere il brasiliano legato al sodalizio fino al 2024 e con l’opzione di rinnovo per un altro anno.