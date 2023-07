Giugliano, nuova pedina per mister Di Napoli: acquistato un esperto centrocampista dall'Albinoleffe

Serie C Girone C

Il Giugliano rinforza il centrocampo. Il sodalizio gialloblù si è assicurato le prestazioni di Carmine Giorgione, duttile calciatore che va a potenziare la zona centrale del rettangolo verde. I Tigrotti, come annunciato attraverso una nota ufficiale, hanno definito l’arrivo del classe 1991 dall’Albinoleffe. Acquisizione a titolo definitivo per il trentaduenne che sigla un accordo biennale con il team campano. Si tratta di un valore importante per mister Raffaele Di Napoli, il calciatore di Benevento ha vestito la casacca celeste per sette stagioni: punto di riferimento e capitano per i lombardi, Giorgione ha collezionato 241 presenze per un totale di 26 gol e 28 assist. Nella sua carriera anche esperienze con Savona e Messina.