Calciomercato Serie C - D'Auria e Franco alla Turris, il Giugliano tessera un portiere scuola Roma. Juve Stabia su Piscopo, Marcone verso Sorrento

Serie C Girone C

Una doppia operazione in entrata per la Turris. Bruno Caneo riabbraccia Daniele Franco che torna a vestire la casacca corallino dopo la seconda parte di stagione trascorsa proprio a Torre del Greco. L’affare con l’Avellino si è chiuso e il centrocampista, acquistato a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 2025: “Ho voluto fortemente ritornare a Torre del Greco perché ho sentito piena fiducia da parte della società e di tutto lo staff tecnico. Sono contento di poter riabbracciare anche i tifosi che nutrono grande affetto verso i miei confronti. Darò fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia e questo popolo innamorato dei colori rosso corallo. Sono tornato con la convinzione che quest’anno possiamo divertirci grazie anche all’arrivo di mister Caneo”. In attacco invece ha siglato un biennale Gianluca D’Auria, classe 1996 e scuola Napoli. Dal 2016/17 costantemente in Lega Pro dove ha indossato le maglie di Monopoli, Lucchese, Juve Stabia, Siena, Carrarese ed in ultimo Imolese. Queste le parole del nostro nuovo acquisto: “Sono davvero molto contento di aver firmato con la Turris. Sono molto carico e voglioso per questa nuova avventura. Sono sicuro che faremo grandi cose”. Il mercato della Turris però va avanti e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità.

Anche il Sorrento continua a guardare nell’ambiente irpino e il trasferimento del portiere Richard Marcone sembra sempre più vicino. Scivolato nelle gerarchie di Rastelli, l’esperto estremo difensore è prossimo a indossare il rossonero sulla costa. Operazione in dirittura d’arrivo tra le parti. Il Giugliano, assicuratosi il profilo di Marotta per l’attacco, ha raggiunto l’intesa con la Roma per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Baldi. Il portiere classe 2004 ha firmato un accordo su base triennale. Per Gladestony e Francesco Salvemini si va verso il rinnovo, blindati anche Sulaiman Oyewale e Genny Rondinella. Da valutare il futuro di Lucas Felippe, mentre Giuseppe Iglio lascia i gialloblù. La Juve Stabia lavora alla trattativa per Kevin Piscopo, attaccante svincolato dopo la parentesi con il Pordenone.