Calciomercato Serie C - Barosi dalla Juve Stabia alla Serie B, nuovo difensore per il Sorrento. Turris, mediana in movimento

Davide Barosi verso il salto di categoria. Dopo un’ottima stagione con la casacca della Juve Stabia, il portiere classe 2000 è finito nel mirino dell’Ascoli. Una sfida tutta bianconera, vinta dai marchigiani che hanno superato la concorrenza dell’Udinese per arrivare al cartellino del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un accordo tra la società gialloblè e la prossima compagine del ventitreenne: l’estremo difensore, che potrebbe unirsi alla nuova squadra nelle prossime ore, dovrebbe firmare un contratto di durata quadriennale. Intanto, dopo la presentazione di Bruno Caneo, la Turris si appresta ad accogliere di nuovo Daniele Franco. Il centrocampista, in uscita dall’Avellino, è destinato a vestire ancora la casacca corallina. Blindato il giovanissimo Luca Nocerino, reduce dalla vittoria dello Scudetto con il Portici Juniores: il 2004 ha firmato un contratto di addestramento tecnico. Per Anthony Taugourdeau, tra le note meno liete dell’ultima stagione, si tratta per la risoluzione. Il team di Torre del Greco intanto saluta Francesco Di Nunzio: “Tra qualche giorno inizierà ufficialmente la quarta stagione consecutiva in Lega Pro. Tra volti vecchi e nuovi che si raduneranno allo Stadio Amerigo Liguori, non ci sarà quello di Francesco Di Nunzio. Tutta la società intende porgere un sentito ringraziamento per quanto Francesco ha dato nel corso di questi anni insieme alla maglia rosso corallo. Per tutti noi è stato più di un semplice difensore centrale. Ha mostrato attaccamento a questi colori fin dal primo minuto, diventando un esempio da seguire anche per i giovani che nel corso di questi anni si sono avvicendati nel nostro gruppo. Anche se professionalmente le nostre strade si sono divise, Di Nunzio resterà nei nostri ricordi come uomo e professionista esemplare. Buona fortuna Ciccio, Torre del Greco resterà sempre casa tua”. Infine, un nuovo difensore approda al Sorrento e va a rinforzare il reparto arretrato di Vincenzo Maiuri: il club rossonero si è assicurato le prestazioni di Tommaso Panelli fino al 30 giugno 2025, dunque biennale per il classe 1994. Ha esordito in C nella passata stagione collezionando 28 presenze (23 da titolare) nel Girone B con il Rimini. In precedenza, ha messo insieme 127 presenze (e 4 reti) in Serie D con Rimini (vittoria campionato nel 2021/2022), Aglianese, Fortis Juventus e Scandicci.