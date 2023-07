Serie A Femminile - Dalla promozione con il Napoli alla chiamata del Milan: Copetti saluta le azzurre. Il Pomigliano annuncia Ippolito e Szymanowski

Da protagonista nella stagione del ritorno in Serie A Femminile del Napoli alla chiamata del Milan. Matilde Copetti, portiere classe 1997, ha lasciato i colori azzurri ed è una nuova rossonera. È ufficiale il suo trasferimento, la calciatrice - che vestirà la maglia numero 77 - ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2026. Il Pomigliano ha annunciato due nuove pedine nello scacchiere di mister Sossio Finestra: la centrocampista offensiva Marianela Szymanowski Alonso e la fantasista Dalila Belen Ippolito.

Szymanowski è nata a Buenos Aires il 31 luglio 1990 ed ha disputato l’ultimo campionato nel Rayo Vallecano. La sua unica partecipazione a un torneo ufficiale con la maglia della nazionale argentina risale alla Copa América in Ecuador nel 2014. Dopo 7 anni viene richiamata in nazionale dal nuovo commissario tecnico Germán Portanova e disputa tre incontri amichevoli.

Nel suo personale curriculum vanta 30 presenze e 3 reti con l’Atletico Madrid (2008-2011), 10 presenze con il Rayo Vallecano (2011-2016), 51 presenze e 9 reti con la maglia del Valencia (2016-2018), 51 presenze e 9 reti con il Valencia (2016-2018), 44 presenze e 4 reti con il Betis (2018-2020), 19 presenze e 4 reti con l’Espanyol (2020-2022). Nel 2022 ritorna a vestire i colori del Rayo Vallecano.

Ippolito ritorna a Pomigliano per cercare il giusto riscatto dopo una stagione non positiva. Nel 2020, svincolatasi dall’UAI Urquiza, viene acquistata a parametro zero dalla Juventus dove ha collezionato quattro presenze in campionato. A fine luglio del 2021 arriva in prestito al Pomigliano, dove gioca 19 dei 22 incontri di campionato, risultando con le sue giocate decisiva nella corsa salvezza delle pantere. Attualmente è in Nuova Zelanda per partecipare ai mondiali con la maglia della nazionale argentina.