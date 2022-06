Primo colpo dal mercato per l'Oratorio Don Guanella Scampia: preso l'esterno d'attacco Capissi

La conferma del blocco dell'ultimo anno e non solo. L'Oratorio Don Guanella, dopo le certezze Esposito in panchina e Pellecchia in campo, pensa anche a rinforzarsi con gli innesti dal mercato. Il direttore generale Gennaro Granato sta lavorando per assicurarsi elementi validi per la categoria. Il primo acquisto della finestra estiva è Elia Capissi, esterno offensivo che va a potenziare la batteria d'attacco del mister:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Capissi. Classe '97, un figlio del quartiere di Scampia, Capissi è un esterno d'attacco ambidestro, che può giocare all'occorrenza anche da seconda punta. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Mariano Keller, successivamente si è trasferito all'Arezzo, dove ha giocato nella formazione Berretti Nazionale. Nella sua carriera ha militato nei campionati di Eccellenza e Promozione vestendo le maglie di Hermes Casagiove, Forza e Coraggio, Sessana, Maddalonese, San Tommaso, Angri, San Vito Positano e Villa Literno".

Le prime parole di Elia Capissi da calciatore guanelliano: "Ho voluto fortemente sposare il progetto dell'Oratorio Don Guanella Scampia, soprattutto per una scelta di cuore. Essendo un figlio di Scampia, ho a cuore questa squadra, per me è un onore giocare per questa società. Nutro tanta stima nei confronti del mister Fabio Esposito, perché si vede che è molto preparato, e anche nei confronti del direttore generale Gennaro Granato che è un dirigente competente ed una persona eccezionale. Ho voluto fare una scelta di cuore anche perché il Presidente è Don Aniello Manganiello che conosco e stimo tanto. Io ho sempre dato tutto per squadre che non erano di mia "appartenenza" proprio perché ci tengo a comportarmi da professionista. Ma con il Don Guanella Scampia è un'altra storia, qui si tratta di amore: difenderò la mia amata Scampia assieme alla squadra. La prima impressione del gruppo è ottima, sia come lato umano che calcisticamente parlando. Per questa stagione mi sono posto l'obiettivo di rendere al meglio, voglio dare il mio contributo al mister, alla squadra e alla società. E poi vorrei, insieme ai miei compagni, tentare l'impresa di centrare di nuovo la zona playoff, come nella scorsa stagione. Mi aspetto un campionato pieno di soddisfazioni, ripagato dal tanto lavoro sul campo. Il Don Guanella è un'ottima squadra, sicuramente faremo un campionato degno del nome della società".