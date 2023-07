Promozione, calciomercato nel vivo: annunci per Virtus Afragola, Frattamaggiore, Don Guanella Scampia e Pompei Soccer

Nuova stagione alle porte, le squadre napoletane impegnate nel prossimo campionato di Promozione pensano al calciomercato. Si entra già in una fase calda, la Boys Caivanese - come raccontato negli ultimi giorni - si è assicurata cinque profili di spessore per la futura annata. La Virtus Afragola, nella giornata di lunedì, ha dato il via al percorso con una riunione tecnico-dirigenziale allo Stadio Luigi Moccia. La prima ufficialità per quanto riguarda l’organico è la permanenza di Raffaele Vergara, tra i migliori esterni offensivi del Girone A dello scorso torneo di Promozione: “È stata una stagione più che positiva - afferma il classe ’03 - sono riuscito ad esprimere ciò che volevo e di questo devo ringraziare mister Boemio e la società. Interessi? Ringrazio le squadre che hanno mostrato il proprio interesse nei miei confronti, con la Virtus sto bene e non vedo l’ora di riprendere il discorso da dove l’ho lasciato”.

Raffica di ufficialità per il Frattamaggiore che riparte dai portieri D’Auria e Liguori, dai difensori Gervasio Costanzo, Francesco Costanzo e Di Crosta, dai centrocampisti Castiglione, Marigliano e Ardovino, dagli attaccanti Scognamiglio e Ciccone. Dal mercato fuochi d’artificio: presi Colella, Spilabotte, De Matteis, Di Mauro, Gondola e Toure. Massimo Russo è stato confermato alla guida tecnica de Il Punto di Svolta, mentre Antonio Candice è il nuovo direttore sportivo. Mister Fabio Esposito resta al timone dell’Oratorio Don Guanella Scampia, blindato altresì il bomber Eduardo Pellecchia. Il Cimitile ha salutato il tecnico Galluccio, in panchina ci va Manna. Primi annunci anche per i granatieri: l’ultimo acquisto in ordine cronologico è il centrocampista Esposito. Arrivi infine per il Pompei Soccer: acquistato il portiere Caso, i centrocampisti Nina e D’Alessio, l’esterno d’attacco D’Aniello e il duttile Di Stano.