Calciomercato Portici - C'è la firma di un esperto attaccante ex Salernitana e Casertana

Il pareggio con la Palmese allo Stadio San Ciro al debutto in campionato, un altro derby in programma alla seconda giornata. Per il Portici si tratta di un avvio di stagione interessante, il prossimo appuntamento prevederà la sfida in trasferta contro il Sorrento. Il club napoletano, intenzionato a disputare un campionato tranquillo, rinforza la squadra a disposizione di mister Savio Sarnataro. L'ultimo colpo fatto registrare dal club è Luca Orlando, esperto attaccante ex Salernitana e Casertana tra le altre:

"La SSD Portici rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Luca Orlando. Grande colpo di mercato messo a segno dalla dirigenza porticese, che si assicura le prestazioni sportive di un attaccante che ha disputato gran parte della sua carriera tra serie B e C con le maglie, tra le altre, di Salernitana, Pro Vercelli, Messina, Casertana e Piacenza e in Serie D con Savoia, Siena, Messina e Chieti. La società e tutto l’apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese".