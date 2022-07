L'Oratorio Don Guanella Scampia blinda la difesa: c'è la firma di Silvestre

Nuovo acquisto per l'Oratorio Don Guanella Scampia. Il club biancoblù, tra i più attivi a livello dilettantistico in Campania, si è assicurato le prestazioni del difensore Emanuele Silvestre. Il ventinovenne va a rinforzare il reparto arretrato di Fabio Esposito, questa la nota della società guanelliana:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Silvestre. Classe '93, Silvestre è un difensore centrale elegante dal fisico imponente. È cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Marano e nel settore giovanile del Lastrigiana, a Firenze. Nella sua carriera ha vestito le maglie di: Neapolis (Serie C2), Turris (Serie D), Miano (Eccellenza), San Vitaliano (Promozione), Città di Qualiano (Prima Categoria), Puteolana 1909 (Promozione), Rione Terra (Promozione)".

Le prime parole di Silvestre da calciatore guanelliano: "Conoscevo già l'ambiente, avendo tanti amici in squadra. Il Don Guanella è una società seria, sana e organizzata, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho trovato un ambiente sereno, una famiglia. Il mister Fabio Esposito è una persona determinata che sa quello che vuole. Quest'anno penso ci siano tutti i presupposti per lavorare in una certa maniera e fare qualcosa di importante. Visto che l'anno scorso ho subito un brutto infortunio, spero di potermi rifare quest'anno, voglio dare una mano a questa squadra".