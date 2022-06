Colpo in attacco per l'Oratorio Don Guanella Scampia: arriva il centravanti Pandolfi

Secondo acquisto per l'Oratorio Don Guanella Scampia dopo le numerose conferme degli ultimi giorni. Il club biancoblù, con una nota ufficiale, ha accolto Raffaele Pandolfi. Il ventiduenne attaccante, ex Melito, va a rinforzare l'organico di mister Fabio Esposito per la prossima stagione sportiva:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Pandolfi. Classe 2000, professione centravanti, Pandolfi è un figlio del quartiere di Scampia. Nella scorsa stagione ha messo a segno sette reti in Prima Categoria con la maglia del Calcio Melito di Napoli, contribuendo a portare il club melitese in zona playoff. Tra l'altro, Raffaele è il cugino di Luca Pandolfi, attaccante del Cosenza, ex Turris, Arezzo, Alessandria e Melfi".

Le prime parole di Pandolfi da calciatore guanelliano: "Innanzitutto ci tengo a ringraziare di vero cuore il Presidente Don Aniello Manganiello, il vicepresidente Rosario Ranno, il direttore generale Gennaro Granato, il tecnico Fabio Esposito, il team manager Carmine Esposito e tutto lo staff per la stima e la grande fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Ho accettato la proposta del Don Guanella Scampia in primis per avere un miglioramento personale, per un futuro calcistico importante. Sono molto contento di vestire questa maglia, ne parlano tutti bene di questa società. Poi ho avuto modo, tramite i raduni, di conoscere l'ambiente e i dirigenti: mi hanno accolto benissimo. Voglio dare il mio contributo alla causa guanelliana, non vedo l'ora di scendere in campo".