Calciomercato Nola - Tris di uscite per la formazione bianconera

Primi movimenti di mercato per le squadre del panorama dilettantistico. Il Nola di Giovanni Cavallaro, alla ricerca di rinforzi per dare una sterzata all'andamento in campionato, ha annunciato un tris di separazioni. Domenico Maggio, Matteo Langella e Giuseppe Faiello hanno salutato la truppa bianconera nelle ultime ore:

"Il Nola 1925 comunica di aver accolto le richieste di svincolo immediato degli atleti Domenico Maggio, Matteo Langella e Giuseppe Faiello. La società bianconera, preso atto della voglia di cambiare dei tre calciatori, e nonostante domenica sia in programma un match importante in chiave salvezza contro il Tivoli, ha deciso di concedere lo svincolo immediato con l’intento di salvaguardare la serenità dello spogliatoio e degli stessi Maggio, Langella e Faiello ai quali va il sentito ringraziamento per quanto fatto un sincero in bocca al lupo per le prossime avventure sportive. Con la finestra di mercato di riparazione ufficialmente aperta, il Nola 1925 conta di mettere a disposizione di mister Giovanni Cavallaro gli innesti necessari per affrontare nei migliori dei modi gli ultimi impegni del 2022 per poi lanciarsi con decisione nella volata salvezza il prossimo anno".