Colpo da novanta per il Nola: preso il difensore Troest

Un acquisto importante, un innesto di spessore. Il Nola rinforza il reparto arretrato con l'acquisto di Magnus Troest. L'ex difensore della Juve Stabia, cresciuto con la casacca dell'Aston Villa, passa alla corte dei bianconeri. Questa l'ufficialità del club: "Magnus Troest è un nuovo difensore del Nola 1925. Il colpo da novanta in difesa è stato piazzato dalla società bianconera nelle ultime ore, lanciando un chiaro segnale al campionato e alla piazza: la salvezza è possibile e non si lascerà nulla al caso. Classe 1987, 189 centimentri, danese di Copenaghen, Troest ha passato tutta la sua carriera giocando nella prima divisione danese e in Serie B italiana collezionando oltre 250 presenze e una promozione in Serie A. Cresciuto nelle giovanili dell’Aston Villa, convocato in tutte le nazionali giovanili danesi, Troest ha passato gran parte della sua vita calcistica in italia. Dopo l’avventura con la Juve Stabia (unica al di sotto della Serie B per lui) ha deciso di rimettersi in gioco con il Nola 1925". Prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Nola per Troest: "Nonostante la situazione di classifica non facile non ho avuto dubbi e ho scelto il Nola perchè mi ha voluto fortemente. Non sono uno che parla molto nello spogliatoio ma lavoro tanto e con il mio esempio e la mia esperienza posso trainare i miei compagni con i fatti. Se non credessi nella salvezza non sarei qui".