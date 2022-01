CALCIOMERCATO NAPOLI - Per un arrivo sulla fascia sinistra occorre prima una partenza

Come ogni sessione di calciomercato che si rispetti, è ripartita la ridda di nomi di terzini sinistri accostati al Napoli. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono quelli di Tagliafico dell'Ajax, Olivera del Getafe e Reinildo Mandava del Lille.

Perchè qualcuno possa arrivare già a gennaio, seppur in prestito, è necessaria prima la partenza di uno tra Ghoulam e Mario Rui, per i quali al momento non sembrano esserci all'orizzonte grosse offerte, complici gli elevati ingaggi. Proprio per un problema numerico di lista, infatti, pur volendo il Napoli non potrebbe accogliere un nuovo rinforzo in rosa senza una cessione, a meno che non si tratti di un calciatore "under", ovvero nato dal 1° gennaio 1999 in poi (come ad esempio Parisi dell'Empoli).

Con il rientro di tutti gli effettivi a disposizione di Spalletti dopo la sosta di gennaio, con Ghoulam che ha dimostrato di poter dare ancora il suo contributo e con il rientro di Koulibaly che all'occorrenza può dirottare Juan Jesus sulla corsia mancina, sembra al momento difficile che il Napoli metta a segno un colpo in quel settore di campo. Più facile e molto probabile che almeno un avvicendamento da quel lato ci sia a giugno, quando il contratto di Ghoulam con il Napoli scadrà e contemporaneamente anche quello di Reinildo Mandava con il Lille.