Calciomercato Napoli, Simeone piace in Inghilterra, Germania e Spagna: 6 club su di lui?

Nonostante lo spazio ridotto in questa stagione al Napoli sin qui, Giovanni Simeone continua ad avere tantissimi estimatori in giro per l'Europa. Il centravanti argentino fa gola a tanti prestigiosi club europei, che sarebbero pronti ad accogliere il 'Cholito' per dargli maggior spazio rispetto a quanto ne sta avendo all'ombra del Vesuvio da agosto ad oggi.

L'ex Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona piace in Inghilterra, Germania e Spagna. E - secondo quanto riferisce dall'Argentina Tyc Sports - le principali squadre interessante all'attaccante azzurro sarebbero sei: West Ham e Newcastle in Premier League, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte in Bundesliga e Betis e Siviglia nella Liga.

Dell'interesse del Borussia Dortmund per Simeone se n'è parlato nelle ultime ore anche sulla stampa tedesca. Con Osimhen in Coppa d'Africa e possibile partente a giugno, però, la volontà del Napoli sarebbe quella di trattenere in rosa il 28enne nativo di Buenos Aires.