Il Napoli punta il talento del Barcellona: l'indiscrezione dalla Spagna

I cambiamenti nella rosa del Napoli nei prossimi mesi potrebbero essere non pochi. Con 6 giocatori in scadenza (Insigne, Mertens, Malcuit, Ospina, Ghoulam, Juan Jesu), 4 che a giugno avranno un solo anno di contratto (Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz e Ounas) e 2 in prestito (Anguissa e Tuanzebe), il ds azzurro Giuntoli avrà il suo bel da fare.

Dalla Spagna nelle ultime ore rimbalza l'indiscrezione dell'interesse azzurro per un talento del Barcellona, il 22enne centrocampista Riqui Puig che sta trovando poco spazio nei blaugrana. A parlarne è il noto quotidiano catalano "Sport".

Il giocatore, che è stato scelto come titolare dal primo minuto solamente in due occasioni in questa stagione, starebbe pensando a cambiare area per rilanciare la sua carriera.

Numerose le squadre interessate alle sue prestazioni, secondo quanto riferisce Sport, oltre al Napoli: si tratta di Arsenal, Juventus, Inter, Milan, Betis Siviglia, Getafe, Granada e Celta Vigo.