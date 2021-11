CALCIOMERCATO - Il Napoli guarda alla Bundesliga: occhi su due possibili rinforzi

Il Napoli guarda alla Bundesliga per eventuali rinforzi in vista di gennaio. Il club azzurro - secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport - avrebbe messo gli occhi su due calciatori che giocano in Germania: si tratta del difensore dell'Augsburg Ohis Felix Uduokhai e del centrocampista del Borussia Moenchegladbach Florian Neuhaus.

Uduokhai, 24 anni, centrale difensivo dalla stazza imponente, può giocare anche da terzino sinistro. In questa stagione ha collezionato tre presenze in campionato, prima di infortunarsi.

Neuhaus, anche lui 24enne, è un uomo importante nel Borussia Moenchegladbach (10 presenze e 2 gol sin qui in Bundesliga), anche se nelle ultime partite il suo minutaggio è calato. Il centrocampista ha indossato anche la maglia della nazionale maggiore tedesca in 9 occasioni, mettendo a segno 2 reti.