CALCIOMERCATO NAPOLI - Il Galatasaray pensa a Meret

Campione d'Europa in carica con la Nazionale italiana, ma con minutaggio ridotto al Napoli, Alex Meret continua ad avere tanti estimatori in giro per l'Europa.

Il portiere azzurro - stando a indiscrezioni provenienti dalla Turchia nelle ultime ore - sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, alla ricerca di un estremo difensore in vista di gennaio dopo un nuovo infortunio a Muslera.

Il club di Istanbul, riferisce Milliyet, starebbe pensando proprio a Meret o in alternativa ad una vecchia conoscenza del Napoli, il portiere dell'Arsenal Leno, il cui nome fu accostato a lungo agli azzurri nell'estate del 2018, proprio prima dell'arrivo del nazionale azzurro alla corte di De Laurentiis.