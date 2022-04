Giuntoli: "Faremo il massimo per portare Kvaratskhelia al Napoli. Belotti? Al momento non ci pensiamo"

"Arrivati fino a questo punto abbiamo dei valori importanti, staff e rosa di alto livello. Siamo in questa volata, perché non crederci. Cercheremo di vincere tutte le partite, una per volta, a partire da quella contro la Roma. Dobbiamo ripartire, siamo molto fiduciosi. La squadra dopo una sconfitta ha sempre reagito. Siamo un animale ferito, ma non morto. Dobbiamo avere la consapevolezza di potercela fare e vivere il tutto con maggiore leggerezza per sopportare lo stress, pensando solo a giocare a calcio". Così Cristiano Giuntoli ha parlato del momento del Napoli nel corso di una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il ds azzurro ha fatto il punto della situazione sul mercato, a partire dai giovani in prestito e dai rinnovi: "Zerbin, Gaetano e Folorunsho stanno facendo molto bene in Serie B. Questo è motivo di orgoglio e dobbiamo portare altri calciatori, come Zanoli, a giocare in prima squadra. Rinnovi? In questo momento stiamo pensando molto al campo. Alla fine tireremo le conclusioni, parleremo con i ragazzi e decideremo, nel rispetto dei bilanci, cosa fare. Il Napoli sarà competitivo, come quest’anno, anche in futuro".

Kvaratskhelia

"E’ un ragazzo che seguiamo da tempo, cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli. Dobbiamo aspettare che maturino ancora alcune cose. E’ uno dei primi della lista, ha i parametri giusti per giocare nel Napoli. Proveremo sicuramente a portarlo in azzurro".

Anguissa

"Ha fatto una grande stagione, la nostra volontà è quella di riscattarlo. L’ultima decisione verrà presa a fine campionato, ma la nostra intenzione è questa. Noi abbiamo delle idee e facciamo al nostro interne già delle considerazioni. Ora, però, ci giochiamo qualcosa di importante e, quindi, a fine anno ci metteremo attorno ad un tavolo per discutere di tutto".

Olivera

"E’ un bravo calciatore, ha caratteristiche differenti da Mario Rui. E’ un uruguagio, con garra. Ci sono, però, anche altri calciatori da noi monitorati. Abbiamo ancora un po’ di tempo, lui è sicuramente uno di quei calciatori che può interessarci".

Belotti

"Abbiamo Osimhen, Petagna e Mertens, ora non pensiamo a nuovi innesti in attacco. Fra due mesi poi valuteremo. Belotti sarà un’opportunità per tutti, ma al momento non ci stiamo pensando".

Traorè

"E’ un calciatore molto bravo, credo piaccia a tutte le squadre di alto livello. Ora, però, pensiamo ai nostri calciatori e a queste ultime 6 finali. Dobbiamo stare molto attenti al nostro bilancio dopo due anni di Covid. Ma ripeto, sono convinto che il Napoli come è forte quest’anno, lo sarà anche nei prossimi".

Lobotka

"Siamo stati sempre molto sereni sulle qualità del ragazzo. E’ stato bravo Spalletti a dargli fiducia".