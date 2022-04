Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Il Napoli potrebbe tornare su Pepè”

Nicolas Pepè fu uno dei grandissimi protagonisti del calciomercato europeo nell’estate del 2019. Napoli e Arsenal si contesero l’esterno d’attacco ivoriano che aveva impressionato in Ligue 1 con la maglia del Lille. Alla fine i ‘gunners’ ebbero la meglio sugli azzurri, strappandolo al club francese per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

L’esperienza di Pepè in Premier League è stata, però, tutt’altro che esaltante e così il 27enne potrebbe lasciare Londra in estate. Dall’Inghilterra “The hard tackle” ipotizza un possibile ritorno di fiamma del Napoli per Pepè, soprattutto in considerazione dell’addio di Insigne.

A due anni dalla scadenza del contratto, l’Arsenal potrebbe richiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro per il cartellino del suo esterno offensivo.