"De Laurentiis per la prima volta in 19 anni farà operazioni che non ha mai preso in considerazione"

“Per la prima volta, dopo 19 anni di presidenza, Aurelio De Laurentiis, farà operazioni che non ha mai preso in considerazione. Il Napoli delega a Manna e Conte la gestione del club, ma lui sarà sempre attento". Così Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del nuovo corso azzurro.

"La presentazione di Conte? La macchina organizzativa è in moto, avevano valutato il San Carlo ma non solo, valutano altre location. Osimhen? Ha di fatto chiuso la sua avventura napoletana portando in dote uno scudetto ed una vagonata di milioni. Non sono preoccupato dal fatto che la clausola è alta e nessuno busserà alla porta del Napoli. Roberto Calenda è un esperto di mercato, De Laurentiis è un manager esperto e quindi sono sereno. La strada è stata tracciata il giorno del rinnovo di contratto. Lukaku? La fretta è cattiva consigliera, facciamo lavorare chi di dovere ed aspettiamo il momento giusto. Kvaratskhelia? Ho saputo che per Conte è imprescindibile, è un pilastro fondamentale del Napoli della prossima stagione. Poi, ovemai, arrivasse un’offerta monstre verrebbe valutata. Politano? Se ci rifacciamo ad un recente passato, con Conte e Politano all’Inter, mi pare non sia scoccata la scintilla, non a caso il giocatore andò via. Lui ha un feeling particolare con la città di Roma. Il suo procuratore dice che i contratti valgono fino ad un certo punto, ma allora varrebbe anche per Politano, non solo per Di Lorenzo. Quest'ultimo, per me, dopo le dichiarazioni di Giuffredi, non è più un giocatore del Napoli. Giuffredi parla per conto di Di Lorenzo, le sue parole sono un virgolettato del capitano. Io sono follemente innamorato di Di Lorenzo, ma se lui decide di chiudere questa avventura per motivi a noi sconosciuti allora è giusto che finisca qua", ha aggiunto il giornalista napoletano.