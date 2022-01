Napoli, chiusura del calciomercato senza sussulti: le operazioni dell'ultimo giorno

Si chiude senza particolari emozioni il calciomercato invernale del Napoli. Gli azzurri si fermano all'acquisto di Tuanzebe dal Manchester United, concluso nella prima parte della finesta di gennaio dopo la cessione di Manolas all'Olympiakos.

Nell'ultimo giorno di trattative, il club partenopeo richiama dal prestito al Pordenone Folorunsho per girarlo, con la stessa formula, alla Reggina, dove lo scorso anno il centrocampista fece benissimo.

Anche un altro calciatore di proprietà del Napoli, Nikita Contini, cambia squadra in Serie B: il portiere lascia il Crotone per trasferirsi, sempre in prestito, al Vicenza.

Ceduto, invece, a titolo definitivo alla Fermana il giovane difensore della Primavera azzurra Jonathan Spedalieri, convocato anche in qualche occasione in prima squadra da Spalletti nelle scorse settimane.

Ex Napoli: Pandev al Parma, Behrami al Brescia

Nuove avventure per due ex azzurri del recente passato. Dopo 7 anni sotto la lanterna, Goran Pandev lascia il Genoa e si trasferisce in Serie B al Parma. Un altro ex Napoli, Valon Behrami, che aveva già rescisso in precedenza con i liguri, si accasa anche lui in Serie B al Brescia, allenato da Filippo Inzaghi.