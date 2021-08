CALCIOMERCATO NAPOLI - Anguissa ad un passo: sarà lui il rinforzo a centrocampo

Il camerunense del Fulham, 25 anni, è il centrocampista per Spalletti individuato da Giuntoli. Sul fronte cessioni Petagna, Gaetano, Palmiero, Machach e Costa potrebbero lasciare il club partenopeo nelle prossime ore

Sarà Andrè Frank Zambo Anguissa il nuovo rinforzo per il centrocampo del Napoli. L'accelerazione decisiva nella giornata di venerdì, quando il ds azzurro Giuntoli ha creato i presupposti decisivi per sbloccare la trattativa e chiudere l'operazione alla quale lavorava da tempo. Il 25enne camerunense arriverà alla corte di Spalletti in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore - secondo quanto riferito dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale - dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di oggi.

Il club partenopeo è molto impegnato anche sul fronte uscite: nelle prossime ore, infatti, potrebbero salutare la comitiva azzurra Petagna (Sampdoria), Gaetano (Cremonese), Costa (Reggiana), Machach e Palmiero.

Kostas Manolas, invece, resterà in azzurro. Del suo ritorno all'Olympiakos se ne riparlerà fra 12 mesi.