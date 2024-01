Calciomercato Napoli, si attende l'ufficialità per Mazzocchi: si cercano un difensore e un centrocampista

Pasquale Mazzocchi è il primo rinforzo del Napoli nel mercato di gennaio 2024. Il terzino partenopeo arriva a titolo definitivo dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro. Il 28enne ha sostenuto nella giornata di mercoledì le visite mediche a Villa Stuart in Roma e l'ufficialità del suo passaggio in azzurro è attesa nelle prossime ore.

Con l'arrivo dell'ex Venezia alla corte di Mazzarri a fargli posto sarà Alessandro Zanoli. Il terzino è un promesso sposo del Genoa, squadra di Dragusin che resta uno degli obiettivi del club di De Laurentiis per rinforzare il pacchetto dei centrali difensivi.

Per il centrocampo resta calda la pista che porta a Samardzic dell'Udinese per rimpiazzare il 'buco' lasciato dall'addio di Elmas. Il club bianconero - secondo spifferi provenienti nelle ultime ore dalla Turchia - in vista di una possibile cessione del tedesco naturalizzato serbo al Napoli, avrebbe già individuato il sostituto in Amir Hadziahmetovic del Besiktas.

Intanto dall'Arabia Saudita l'Al Shabab continua a tenere nel mirino Matteo Politano: se il club di Riad dovesse alzare ulteriormente l'offerta sia per il club azzurro che per il giocatore, non è da escludere un addio dell'esterno d'attacco, magari dopo aver disputato la Supercoppa Italiana.