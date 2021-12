CALCIOMERCATO NAPOLI - Tuanzebe, Fazio, Min-jae Kim i nomi nuovi per la difesa

Continuano a circolare nomi nuovi per la difesa del Napoli. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è sempre alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a Spalletti il prima possibile dopo l'addio di Manolas e in considerazione dell'assenza di Koulibaly nel mese di gennaio per gli impegni in Coppa d'Africa.

Tra i primi posti nella lista azzurra di possibili rinforzi - secondo quanto riferisce Sky Sport - ci sarebbero Min-jae Kim, difensore sudcoreano del Fenerbahce, classe 1996, e Axel Tuanzebe, 24enne difensore centrale di proprietà del Manchester United, ma attualmente in prestito all'Aston Villa.

Secondo quanto riferito sul proprio sito ufficiale dall'esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà, inoltre, il club partenopeo starebbe facendo anche delle valutazioni sull'esperto centrale argentino Federico Fazio, classe 1987, ormai ai margini alla Roma e già alle dipendenze di Spalletti quando era sulla panchina giallorossa.