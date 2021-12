Napoli, il rinforzo in difesa può arrivare dal Marsiglia: si cerca un accordo tra i club

Napoli e Olympique Marsiglia potrebbe chiudere un altro affare nel mercato di gennaio ad un anno di distanza dal trasferimento di Arkadiusz Milik in Provenza. Potrebbe arrivare proprio dall'OM, infatti, il rinforzo per la difesa azzurra dopo l'addio di Kostas Manolas.

Secondo quanto riferisce dalla Francia "FootMercato", il 25enne nazionale croato Duje Caleta-Car sarebbe stato proposto al club partenopeo negli ultimi giorni. Il Napoli sarebbe intenzionato a proporre la formula del prestito, mentre i marsigliesi vorrebbero inserire nell'operazione un'opzione d'acquisto obbligatoria, soluzione che però non sarebbe di gradimento alla società di De Laurentiis.

Il nome di Caleta-Car era già stato accostato al sodalizio azzurro nella finestra di mercato estiva. Con l'Olympique Marsiglia in questa stagione ha collezionato 8 presenze in campionato (con un gol) e 3 in Europa League.