Calciomercato - Ritorno di Sepe al Napoli? Parla l'agente: "Nel mercato tutto è possibile"

Luigi Sepe potrebbe far ritorno al Napoli in estate. Il portiere di Torre del Greco, attualmente in prestito alla Salernitana dal Parma, potrebbe lasciare i granata al termine della stagione in caso di retrocessione.

Del futuro dell'ex azzurro ne ha parlato l'agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sepe al Napoli? Nel mercato tutto è possibile. La situazione portieri del Napoli può andare in evoluzione. Gli azzurri potrebbero anche prendere due portieri. Tutto può essere quando si avvicina il calciomercato".